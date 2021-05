Dominic Thiem is zondag op Roland Garros zeer verrassend al in de eerste ronde uitgeschakeld. De tweevoudig finalist leek tegen de Spanjaard Pablo Andujar op weg naar een eenvoudige zege, maar ging na 4,5 uur spelen in vijf sets onderuit: 4-6, 5-7, 6-3, 6-4, 6-4.

Thiem was in Parijs als vierde geplaatst. Zowel in 2018 als in 2019 schopte de 27-jarige Oostenrijker het tot de eindstrijd op het Franse gravel, maar beide keren hield Rafael Nadal hem van de titel.

Tegen Andujar, de nummer 68 van de wereld, was er voor Thiem tot aan 3-3 in de derde set geen vuiltje aan de lucht. Daarna leverde hij echter zijn service en daarna ook de set in, waarna hij in de vierde een snelle 4-1-achterstand niet meer te boven kwam.

Ook in de beslissende set leverde Thiem snel zijn service in, al wist hij dat met een snelle rebreak nog te herstellen. Na op 2-2 opnieuw een slordige servicegame afgewerkt te hebben, gaf Andujar de voorsprong niet meer uit handen.

Thiem strandde bij zijn eerste twee deelnames aan Roland Garros in de tweede ronde, maar schopte het daarna altijd tot minimaal de kwartfinale. Eerder dit jaar vloog hij op de Australian Open in de vierde ronde ook al betrekkelijk vroeg uit het toernooi.

Vorig jaar veroverde Thiem op de US Open zijn eerste grandslamtitel. Hij rekende toen in een spannende finale af met de Duitser Alexander Zverev, door de beslissende tiebreak in de vijfde set met 8-6 te winnen.