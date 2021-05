Naomi Osaka wordt mogelijk uit Roland Garros gezet als ze besluit om haar mediaboycot voort te zetten. De als tweede geplaatste Japanse bereikte zondag de tweede ronde op het Franse Grand Slam-toernooi, maar stond na afloop geen pers te woord.

De 23-jarige Osaka ontving zondag al een boete van 12.000 euro omdat ze zoals aangekondigd haar mediaverplichtingen niet nakwam. Daarmee overtrad ze de regels; tennissers zijn na afloop van een partij verplicht om met de pers te praten.

Roland Garros schrijft zondag in een verklaring dat Osaka nog meer fikse boetes kan verwachten als ze besluit haar persboycot voort te zetten. Ook dreigt toernooi-uitzetting voor de viervoudig Grand Slam-winnares.

Osaka maakte donderdag bekend dat ze op Roland Garros zal wegblijven bij persconferenties. Ze vindt dat de vragen van journalisten vaak een slechte invloed hebben op de mentale gezondheid van de spelers, een aspect waar volgens haar te weinig aandacht voor is.

Naomi Osaka gaf op de baan wel een kort interview. Foto: Getty Images

Roland Garros ging gesprek aan met Osaka

Roland Garros ging na die verklaring het gesprek aan, maar dat had niet het gewenste succes. "Na het gebrek aan medewerking van Osaka benaderden de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open haar gezamenlijk om haar welzijn te controleren en ondersteuning te bieden", valt te lezen in de verklaring.

"Ze werd ook herinnerd aan haar verplichtingen, de gevolgen van het niet nakomen ervan en dat de regels voor alle spelers hetzelfde zijn." Volgens Roland Garros kan een herhaling van een overtreding als het overslaan van een persconferentie leiden tot diskwalificatie.

De aangekondigde mediaboycot van Osaka leidde tot flinke kritiek uit de tenniswereld. Onder anderen Novak Djokovic en Rafael Nadal zeiden haar actie niet te begrijpen en ook de organisatie van Roland Garros zette vraagtekens bij het besluit.

Osaka won zondag haar eerste partij in Parijs. Ze was met 6-4 en 7-6 (4) te sterk voor de Roemeens Patricia Maria Tig. Na afloop deed Osaka wel een kort interview op de baan. Op de persconferentie weigerde ze te verschijnen.