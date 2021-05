Naomi Osaka is Roland Garros zondag goed begonnen. De als tweede geplaatste Japanse, die deze week werd bekritiseerd om haar aangekondigde persboycot in Parijs, was een maatje te groot voor Patricia Maria Tig uit Roemenië.

Op Court Philippe-Chatrier was Osaka na iets meer dan een uur en drie kwartier klaar met haar opponent, die de 63e plaats op de wereldranglijst inneemt. Het werd 6-4 en 7-6 (4).

De 23-jarige Osaka maakte donderdag bekend dat ze op Roland Garros zal wegblijven bij persconferenties. Ze vindt dat de vragen van journalisten vaak een slechte invloed hebben op de mentale gezondheid van de spelers, een aspect waar volgens haar te weinig aandacht voor is.

De aangekondigde mediaboycot van Osaka leidde tot flinke kritiek uit de tenniswereld. Onder anderen Novak Djokovic en en Rafael Nadal zeiden haar actie niet te begrijpen en ook de organisatie van Roland Garros zette vraagtekens bij het besluit.

Ondanks haar boycot bleef Osaka na haar zege op Tig wel op de baan voor een gebruikelijk kort interview. Ze had het met oud-tennisser Fabrice Santoro alleen over haar sportieve prestatie en zei niets over haar boycot.

In de tweede ronde treft Osaka, die op Roland Garros nooit voorbij de derde ronde kwam, opnieuw een Roemeense. Ze staat tegenover Ana Bogdan, die in de eerste ronde als nummer 102 van de WTA-ranking afrekende met Elisabetta Cocciaretto uit Italië: 6-1 en 6-3.

Naomi Osaka gaf op de baan wel een kort interview. Naomi Osaka gaf op de baan wel een kort interview. Foto: Getty Images

Kerber roemloos ten onder in Parijs

Voor Angelique Kerber is Roland Garros al voorbij. De drievoudig Grand Slam-winnares, die in Parijs als beste prestatie een kwartfinaleplek heeft staan, moest haar meerdere erkennen in Anhelina Kalinina. De Oekraïense zegevierde met 6-2 en 6-4.

Kiki Bertens begint maandag aan Roland Garros. De Nederlandse nummer zeventien van de wereld speelt tegen de Sloveense Polona Hercog, die 73e staat op de ranking.

Bij de mannen komt met Botic van de Zandschulp zondag de eerste Nederlander in actie. Als debutant op een Grand Slam-toernooi staat hij voor een pittige klus: hij treft de mondiale nummer twintig, Hubert Hurkacz.