Novak Djokovic heeft zaterdag het graveltoernooi in Belgrado op zijn naam geschreven. De nummer één van de wereld was in de finale zonder te overtuigen een maatje te groot voor de Slowaak Alex Molcan: 6-4 en 6-3.

De 34-jarige Djokovic ging niet bepaald voortvarend van start. De thuisspeler verloor drie van zijn vijf servicegames in de eerste set, maar dat kon hij zich permitteren tegen de nummer 255 van de wereld. Molcan won slechts één keer zijn eigen game en in de tweede set gaf Djokovic ondanks een vierde break weinig meer weg.

In april deed Djokovic ook mee aan het Serbia Open, dat eveneens op zijn tenniscentrum in Belgrado werd afgewerkt. De wereldranglijstaanvoerder moest toen in de halve finales zijn meerdere erkennen in Aslan Karatsev, die hij in februari nog versloeg in de halve eindstrijd van de door hem gewonnen Australian Open.

In Belgrado veroverde Djokovic zijn tweede titel van het jaar. De 83-voudig toernooiwinnaar op de ATP Tour bereikte eerder deze maand ook de finale van het Masters-toernooi in Madrid, maar Rafael Nadal was hem daar in drie sets de baas.

Alex Molcan brak Novak Djokovic vier keer, maar kwam niet in de buurt van de zege. Foto: EPA

Djokovic tegen Sandgren in eerste ronde Roland Garros

Djokovic reist nu direct door naar Parijs, waar Roland Garros zondag van start gaat. 'The Djoker' begint het enige Grand Slam-toernooi op gravel maandag of dinsdag met een partij tegen de Amerikaan Tennys Sandgren.

Op Roland Garros hoopt Djokovic een stap te zetten naar het Grand Slam-record, dat op dit moment in handen is van Roger Federer en Rafael Nadal. Djokovic staat op achttien titels, twee minder dan zijn Zwitserse en Spaanse rivalen.

Djokovic won Roland Garros alleen in 2016, maar stond ook in 2012, 2014, 2015 én vorig jaar in de eindstrijd. In drie van die vier finales moest Djokovic zijn meerdere erkennen in gravelkoning Nadal, die met veertien titels recordhouder is op Roland Garros.