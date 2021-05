Normaal gesproken begint Kiki Bertens minimaal als outsider aan Roland Garros, maar dat zou voor deze editie schromelijk overdreven zijn. De door achillespeesklachten geplaagde Westlandse hoopt op haar favoriete toernooi vooral weer eens wat wedstrijden achter elkaar te winnen. "Ze heeft fysiek en speltechnisch een stap gemaakt."

Een overwinning op Xinyu Wang in de Billie Jean King Cup, een zege op de Andorrese Victoria Jiménez Kasintseva in Madrid en een daaropvolgende nederlaag tegen Veronika Kudermetova; slechts drie wedstrijden speelde Bertens dit jaar op gravel. Toch begint de huidige nummer zeventien van de wereld komende week aan Roland Garros, normaal gesproken haar hoofddoel van het jaar.

"Twee weken geleden hebben we eigenlijk al de knoop doorgehakt dat we naar Parijs zouden gaan", zegt Bertens' coach Elise Tamaëla in gesprek met NU.nl. "Ze heeft vanaf dat moment ook weer volledig kunnen trainen. We hebben anderhalve week gebruikt om haar te testen en in de tussentijd een slag om de arm gehouden, maar het is allemaal goed gedaan. Ze is pijnvrij en kan spelen."

Dat laatste was in de afgelopen periode zeker geen vanzelfsprekendheid. De 29-jarige Bertens onderging in oktober 2020 een zware operatie aan haar achillespees en maakte in maart haar rentree, maar is nog ver verwijderd van haar topvorm. Bij de eerste drie toernooien waar ze aan meedeed verloor ze haar openingspartij met duidelijke cijfers. Bertens kampte bovendien met naweeën van haar operatie.

Door opspelende klachten aan haar achillespees kon ze in april niet in actie komen op de tweede wedstrijddag van de Billie Jean King Cup tegen China en daarna meldde ze zich ook af voor de graveltoernooien in Stuttgart, Rome en Belgrado. Het was dan ook geen verrassing dat Bertens tussendoor in Madrid als titelverdediger niet kon imponeren en al in de tweede ronde strandde.

"Het is heel vervelend voor Kiki om elke keer een stapje terug te moeten doen en juist op haar favoriete ondergrond veel wedstrijden te moeten missen", beaamt Tamaëla. "Daar heeft ze het ook moeilijk mee gehad. Kiki wil natuurlijk alles winnen en dan is het lastig om op de baan die verwachtingen bij te stellen. Maar ze heeft nu wel het vertrouwen dat ze fysiek en qua spel een stap heeft gemaakt."

Kiki Bertens, hier met haar coach Elise Tamaëla, hoopt op Roland Garros weer wat vertrouwen op te doen. Kiki Bertens, hier met haar coach Elise Tamaëla, hoopt op Roland Garros weer wat vertrouwen op te doen. Foto: Getty Images

'Zou lekker zijn als ze zich in het toernooi kan spelen'

En dus staat Bertens deze week 'gewoon' op het Franse gravel. Sinds haar halvefinaleplek in 2016 wordt er op Roland Garros altijd wat meer verwacht van de gravelspecialiste, maar haar beste resultaat sindsdien was het bereiken van de vierde ronde in oktober vorig jaar.

Nu zou een dergelijk resultaat al mooi meegenomen zijn voor de voormalige nummer vier van de wereld. "Voor het eerst in jaren gaan we Roland Garros zonder verwachtingen in. Het gevoel is daardoor ook wel anders", zegt Tamaëla, die de druk bij Bertens als haar coach zoveel mogelijk probeert weg te nemen.

"Het is wel prettig dat we weten dat ze na elke wedstrijd een rustdag heeft die we zelf kunnen indelen. Het zou lekker zijn als Kiki zich in het toernooi kan spelen met een wat agressievere speelstijl, die ook goed is voor haar lichaam, en pijnvrij kan blijven. Ze staat er nu wel echt beter voor dan twee maanden geleden."

Bertens begint Roland Garros op maandag met een partij tegen de Sloveense Polona Hercog, de nummer 73 van de wereld. Na het Grand Slam-toernooi in Parijs bereidt ze zich op het gras in Eastbourne voor op Wimbledon, waarna de Nederlandse zich gaat richten op de Olympische Spelen in Tokio.