In navolging van Novak Djokovic heeft ook Rafael Nadal zijn vraagtekens gezet bij de mediaboycot van Naomi Osaka op Roland Garros. De Japanse vindt dat er op persconferenties te weinig rekening wordt gehouden met de mentale toestand van tennissers en zal daarom in Parijs de pers niet te woord staan.

"Ik respecteer Osaka als atleet en persoon, maar ik vind het wel een lastige kwestie", zei de 34-jarige Nadal op zijn persconferentie in Parijs. "Ik denk zelf dat wij als topsporters gewoon moeten accepteren dat we soms lastige vragen krijgen en daar een antwoord op moeten verzinnen."

"Het besluit van Osaka begrijp ik wel hoor. Maar zonder de journalisten die over onze prestaties schrijven, hadden we nooit de erkenning van fans gekregen die we nu wel krijgen. We waren nooit de sporters geworden die we vandaag de dag zijn."

De 23-jarige Osaka schreef donderdag in een verklaring op Twitter dat journalisten op persconferenties regelmatig vragen stellen die al gesteld zijn of met hun vragen alleen maar twijfels in het hoofd van tennissers willen brengen.

"Een tennisser wordt op een persconferentie nog eens geschopt terwijl hij of zij op de grond ligt. Ik zie daar het nut niet van in. Als organisatoren blijven dreigen met boetes als wij de pers niet te woord staan, dan kan ik daar eigenlijk alleen maar om lachen", aldus de viervoudig Grand Slam-winnares.

Ook andere tenniscollega's steunen boycot Osaka niet

Haar controversiële statement leverde zowel positieve reacties als weerstand op. Zo benadrukte de WTA dat het de verantwoordelijkheid van de tennissters is en blijft om de media en daarmee hun fans te woord te staan tijdens toernooien.

Andere tennissers begrijpen wel waar het besluit van Osaka vandaan komt. Wereldranglijstaanvoerders Djokovic en Ashleigh Barty, Roland Garros-winnares Iga Swiatek en nu dus ook Nadal vinden daarentegen wel dat praten met de media "bij het vak hoort" en zien het niet zitten om het voorbeeld van Osaka te volgen.

"Je weet waar je aan begint als proftennisser", aldus Barty volgens de BBC. "Ik kan natuurlijk niet zeggen hoe Naomi zich voelt en waar haar beslissingen op gebaseerd zijn, maar praten met de media is een onderdeel van ons vak. Natuurlijk zijn sommige persconferenties pittig, maar dat is niet iets wat mij dwars zit."

Johanna Konta kan zich wat meer vinden in de beweegredenen van Osaka. "Er zit echt een kern van waarheid in wat zij zegt. Persoonlijk denk ik dat we de juiste balans moeten zien te vinden. Het gaat er ook om hoe je met moeilijke vragen omgaat. Ik probeer ze altijd met een korrel zout te nemen."

Roland Garros gaat zondag van start in Parijs en duurt tot en met zondag 13 juni. Nadal jaagt in Parijs op zijn veertiende eindzege en zijn 21e Grand Slam-titel. De gravelkoning deelt het record nu nog met Roger Federer.