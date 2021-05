Botic van de Zandschulp moet het in de eerste ronde van Roland Garros opnemen tegen de Pool Hubert Hurkacz. De 25-jarige Gelderlander maakt bij het Grand Slam-toernooi in Parijs zijn debuut in het hoofdschema.

Van de Zandschulp, de nummer 154 van de wereld, en Hurkacz stonden nooit eerder tegenover elkaar. De Pool bezet de twintigste positie op de wereldranglijst en is in Parijs als negentiende geplaatst.

Het wordt voor Van de Zandschulp de tweede keer in zijn carrière dat hij mag aantreden in het hoofdschema van een Grand Slam-toernooi. Eerder dit jaar deed hij mee aan de Australian Open, waar hij in de eerste ronde verloor van de Spanjaard Carlos Alcaraz.

In dezelfde periode beleefde Van de Zandschulp zijn doorbraak als proftennisser. Kort voor de Australian Open bereikte hij de kwartfinales op een ATP-toernooi in Melbourne en dat is nog altijd zijn beste prestatie in het ATP-circuit.

Van de Zandschulp is de enige Nederlandse man in het hoofdtoernooi van Roland Garros. Bij de vrouwen waren Kiki Bertens en Arantxa Rus bij voorbaat al zeker van deelname. Bertens speelt in de eerste ronde tegen de Sloveense Polona Hercog en Rus opent haar toernooi tegen de Roemeense Mihaela Buzarnescu.

De 120e editie van Roland Garros begint komende zondag en duurt tot en met 13 juni. Rafael Nadal en Iga Swiatek verdedigen hun titel op het gravel in Parijs, waar in de eerste vier rondes maximaal duizend fans per baan welkom zijn. Vanaf de kwartfinales wordt dat aantal opgeschroefd naar vijfduizend.