Novak Djokovic begrijpt niet dat Naomi Osaka heeft besloten om bij Roland Garros niet op persconferenties te verschijnen. De nummer één van de wereld vindt dat praten met de media erbij hoort voor een proftennisser.

Osaka maakte donderdag bekend dat ze bij het komende Grand Slam-toernooi niet met de pers praat, omdat ze vindt dat dat een negatieve invloed heeft op de mentale gesteldheid van de tennissers. Veel bijval heeft ze nog niet gekregen.

"Het hoort erbij, het is onderdeel van het leven op de tour. Osaka zal er zo haar redenen voor hebben", aldus Djokovic, nadat hij de halve finales van het graveltoernooi in Belgrado had bereikt.

"Ik begrijp dat persconferenties soms onplezierig kunnen zijn. Het is niet altijd leuk, zeker niet na een verloren partij. Maar we moeten het doen, anders krijgen we een boete."

Viervoudig Grand Slam-winnares Osaka neemt de boetes van 20.000 dollar (ruim 16.000 euro) per keer voor lief. Ze zei dat ze hoopt dat het geld ten goede komt aan een organisatie die zich inzet voor de mentale gezondheid van mensen.

Naomi Osaka zal op Roland Garros niet bij persconferenties verschijnen. Naomi Osaka zal op Roland Garros niet bij persconferenties verschijnen. Foto: EPA

'Osaka maakt een fenomenale fout'

Osaka liet onder meer weten dat ze het belachelijk vindt dat er gedreigd wordt met boetes als tennissers niet komen opdagen bij persmomenten. Ze stelt dat er meer moet worden gekeken naar de mentale gezondheid van de spelers, die volgens de Japanse een cruciale rol vervullen voor de tennisorganisaties.

Gilles Moretton, die als voorzitter van de Franse tennisfederatie betrokken is bij de organisatie van Roland Garros, heeft geen begrip voor de houding van Osaka. "Ze maakt een fenomenale fout. Dit kunnen we niet accepteren. We willen het tennis juist promoten."

Toernooidirecteur Guy Forget: "Ik ben stomverbaasd over haar beslissing. We zullen zien hoe ze zich gedraagt naarmate het toernooi vordert. Ze geeft hiermee in ieder geval geen positief signaal af."

Roland Garros begint zondag. Osaka kwam op het gravel in Parijs nooit voorbij de derde ronde.