Novak Djokovic weet nog niet of hij het ziet zitten om deze zomer mee te doen aan de Olympische Spelen. De nummer één van de wereld wil mogelijk alleen naar Tokio als er fans op de tribunes welkom zijn.

"Zolang er toeschouwers worden toegestaan, dan doe ik mee aan de Olympische Spelen. Zo niet, dan zou ik twee keer nadenken voor ik naar Tokio afreis", zei de 34-jarige Djokovic donderdag op een persconferentie.

De Serviër is niet de eerste toptennisser die zijn twijfels heeft over deelname aan de Spelen. Roger Federer zei twee weken geleden al dat hij het zou begrijpen als het grootste sportevenement ter wereld niet door zou gaan. De Zwitser ergert zich bovendien aan de onduidelijkheid over het wel of niet doorgaan van de Spelen.

De mondiale nummer drie Rafael Nadal en 23-voudig Grand Slam-winnares Serena Williams bevestigden hun deelname ook nog niet. Williams lijkt alleen naar Tokio te willen afreizen als haar driejarige dochter Olympia mee kan. "Ik ben nog nooit 24 uur zonder haar geweest", zei de 39-jarige Amerikaanse.

Novak Djokovic lijkt alleen naar de Spelen te willen als er toeschouwers op de tribune zitten. Novak Djokovic lijkt alleen naar de Spelen te willen als er toeschouwers op de tribune zitten. Foto: Getty Images

Overzeese toeschouwers zijn sowieso niet welkom

Het organisatiecomité van de Olympische Spelen maakte in maart al bekend dat er straks hoe dan ook geen overzeese toeschouwers welkom zijn in Tokio. De kans is aanwezig dat dat ook geldt voor sportliefhebbers uit Japan.

Tokio is een van de regio's in het Aziatische land die nog altijd worstelen met het aantal coronabesmettingen. Het lijkt zo goed als zeker dat de noodtoestand in de Japanse hoofdstad vrijdag met drie weken wordt verlengd tot 20 juni.

Het is al langere tijd duidelijk dat een groot deel van de Japanse bevolking voorstander is van het schrappen van de Spelen. Deze week riep met Asahi Shimbun ook een van de grootste kranten in Japan op om de Spelen niet door te laten gaan.

De Olympische Spelen staan van 23 juli tot en met 8 augustus op het programma. Het olympisch tennistoernooi wordt van 24 juli tot en met 1 augustus gehouden.