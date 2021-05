Arantxa Rus is er donderdag niet in geslaagd de halve finales van het graveltoernooi in Straatsburg te bereiken. De Nederlandse moest haar meerdere erkennen in de Duitse Jule Niemeier, die boven zichzelf uitsteeg: 6-4 en 6-1.

De dertigjarige Rus was vooral niet opgewassen tegen de sterke service van de negen jaar jongere Niemeier, die veel punten op haar eerste opslag won. De nummer 216 van de wereld gunde de Zuid-Hollandse geen enkel breakpoint en noteerde bovendien een hoop winners met haar ijzersterke forehand.

Ondanks haar uitschakeling kan Rus het toernooi in Straatsburg met opgeheven hoofd verlaten. De nummer 84 van de wereld was in de eerste ronde verrassend te sterk voor de als tweede geplaatste Jessica Pegula en bereikte de kwartfinales dankzij een opgave van de Française Harmony Tan. De stand was op dat moment 6-1 en 1-1 in het voordeel van Rus.

Ruim een week geleden haalde Rus al de finale van een ITF-toernooi in Spanje - ze verloor de eindstrijd nipt in drie sets - waardoor ze met een goed gevoel naar Parijs kan afreizen voor Roland Garros. In de eerste ronde neemt ze het op tegen de Roemeense Mihaela Buzarnescu.

Rus deed zes keer eerder mee aan Roland Garros en boekte in 2012 haar tot dusver beste resultaat in Parijs door de vierde ronde te bereiken. Vorig jaar strandde ze al in de openingsronde van het enige Grand Slam-toernooi op gravel.

De Duitse Niemeier, die voor het toernooi in Straatsburg nog nooit een WTA-wedstrijd had gewonnen, wacht in de halve finales een duel met Barbora Krejcíková. De 25-jarige Tsjechische, de nummer 38 van de wereld, rekende in de kwartfinales af met de Russin Ekaterina Alexandrova: 7-6 (4) en 6-1.