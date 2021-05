Kiki Bertens speelt in de eerste ronde van Roland Garros een wedstrijd tegen Polona Hercog. Arantxa Rus wacht in haar openingspartij in Parijs een krachtmeting met Mihaela Buzarnescu, zo heeft de loting donderdag uitgewezen.

De 29-jarige Bertens treft met Hercog de nummer 73 van de wereld. De Sloveense speelt net als de Nederlandse het liefst op gravel, maar ze wist in tegenstelling tot Bertens nog nooit ver te komen op Roland Garros.

Van de tien keer dat Hercog meedeed aan het Grand Slam-toernooi in Parijs, bereikte ze slechts twee keer de derde ronde (2010 en 2019) en daar bleef het ook bij. Bertens, op dit moment de nummer zeventien van de wereld, reikte in 2016 tot de halve finales. Vorig jaar was de vierde ronde haar eindstation.

Bertens en Hercog troffen elkaar slechts één keer eerder op gravel en dat was vorig jaar op het prestigieuze toernooi in Rome. De Sloveense trok toen met 6-4 en 6-4 aan het langste eind in de tweederondepartij.

Waar Bertens voorgaande jaren minimaal als outsider aan Roland Garros begon, zal ze haar favoriete toernooi van het jaar nu met een stuk minder verwachtingen ingaan. De Westlandse kampte de laatste tijd met naweeën van haar zware achillespeesoperatie en speelde dit seizoen nog maar drie wedstrijden op gravel. Ze lijkt nu wel afgerekend te hebben met de fysieke tegenslag.

Rus heeft het niet slecht getroffen bij loting

Rus completeert het Nederlandse deelnemersveld bij de vrouwen. De geboren Delftse treft met Buzarnescu de nummer 148 van de wereld. De 33-jarige Roemeense deed twee keer eerder mee aan Roland Garros en haalde in 2018 de laatste zestien.

Dat is ook de beste prestatie van Rus in Parijs, waar ze in 2012 de achtste finales bereikte. De Nederlandse kende een goede voorbereiding op Roland Garros, want ze haalde onlangs de finale van een ITF-toernooi in Spanje, die ze in drie sets verloor. Op dit moment doet Rus mee aan het WTA-toernooi in Straatsburg.

Als Rus haar eersterondepartij op Roland Garros wint, dan neemt ze het in de tweede ronde mogelijk op tegen Serena Williams. De 39-jarige Amerikaanse jaagt in Parijs op haar 24e Grand Slam-titel, waarmee ze recordhouder Margaret Court zou evenaren.

Federer, Djokovic en Nadal aan dezelfde kant van het schema

Met Botic van de Zandschulp doet er ook een Nederlander mee in het mannentoernooi van Roland Garros. De Veenendaler bereikte het hoofdschema door in het kwalificatietoernooi drie wedstrijden te winnen. Het is nog niet bekend tegen wie hij het straks in de eerste ronde mag opnemen.

Bij de mannen valt verder op dat 'De Grote Drie', titelverdediger Rafael Nadal, wereldranglijstaanvoerder Novak Djokovic en Roger Federer, allemaal in de bovenste helft van het schema zitten. Slechts één van hen haalt dus de finale.

Nadal won Roland Garros vorig jaar voor de dertiende keer en is daarmee recordhouder. De Spanjaard treft Alexei Popyrin in de eerste ronde. Djokovic neemt het op tegen de Amerikaan Tennys Sandgren en Federer wacht een krachtmeting met een qualifier.

Roland Garros begint zondag en duurt tot en met zondag 13 juni.