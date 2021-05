Novak Djokovic heeft donderdag kinderlijk eenvoudig de halve finales van het graveltoernooi in Belgrado bereikt. De nummer één van de wereld rekende na slechts 57 minuten af met Federico Coria.

De 34-jarige Djokovic had geen kind aan de vijf jaar jongere Coria, die de 96e plek op de wereldranglijst bezet. De Serviër gunde zijn Argentijnse opponent in de hele wedstrijd slechts 22 punten en één game, al was dat wel een love break: 6-1 en 6-0.

Het was de tweede overwinning voor Djokovic in Belgrado. In de eerste ronde genoot hij een bye en in de tweede ronde was hij te sterk voor de Duitser Mats Moraing. Voor een plek in de finale wacht Djokovic een duel met landgenoot Dusan Lajovic of de Slowaak Andrej Martin.

Het toernooi in Belgrado geldt voor thuisspeler Djokovic als laatste voorbereiding op Roland Garros, dat zondag van start gaat in Parijs. 'The Djoker' hoopt daar de negentiende Grand Slam-titel uit zijn loopbaan te veroveren. Hij won Roland Garros overigens alleen in 2016.

Djokovic lijkt langzaam op gang te komen na een moeizaam begin van zijn gravelseizoen. De mondiale nummer één werd bij de Masters in Monte Carlo al in de derde ronde uitgeschakeld en bij het eerste ATP-toernooi in Belgrado in april waren de halve finales het eindstation.

Eerder deze maand op het Masters-toernooi in Rome liet Djokovic zich van een betere kant zien en haalde hij de finale. Daarin moest hij zijn meerdere erkennen in gravelkoning Rafael Nadal, die op Roland Garros voor zijn veertiende titel gaat.