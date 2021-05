Naomi Osaka heeft besloten dat ze tijdens Roland Garros weg zal blijven bij persconferenties. De nummer twee van de wereld vindt dat er te weinig aandacht is voor de mentale toestand van sporters en dat verplichte gesprekken met de pers dat alleen maar erger maken.

"Ik heb vaak het gevoel dat mensen geen rekening houden met de mentale gezondheid van de spelers. Dat blijkt vaak als ik een persconferentie bekijk of er zelf aan deelneem", schrijft de 23-jarige Osaka donderdag in een verklaring op Twitter.

"We krijgen vaak vragen die al heel vaak gesteld zijn of vragen die in ons hoofd voor twijfel zorgen. Ik ga mezelf niet onderwerpen aan mensen die aan me twijfelen. Ik heb vaak sporters zien breken op persconferenties. Ze worden geschopt terwijl ze al op de grond liggen. Ik begrijp de bedoeling erachter niet."

Osaka, die vier keer een Grand Slam-toernooi won maar op Roland Garros nooit verder kwam dan de derde ronde, vindt het lachwekkend dat in het tennis gesprekken met de pers zo belangrijk worden gevonden.

"Mijn besluit is niets persoonlijks richting het toernooi of journalisten die ik al lang ken. Maar ik kan alleen maar lachen dat organisaties dreigen met boetes als we wegblijven bij persconferenties en niets geven om onze mentale toestand, terwijl ze afhankelijk van ons zijn."

Osaka hoopt dat organisaties het geld van de boetes overmaken aan een stichting die zich inzet voor de mentale gezondheid van mensen. Roland Garros begint zondag.