Arantxa Rus heeft woensdag op het WTA-toernooi van Straatsburg de kwartfinale bereikt. Ze zag op het Franse gravel haar tegenstandster Harmony Tan uit Frankrijk in de tweede set opgeven.

De dertigjarige Westlandse stond op dat moment al op een ruime voorsprong. Ze had de eerste set met 6-1 gewonnen en in de tweede set waren er pas twee games gespeeld (1-1).

Voor Rus is het de tweede zege in Straatsburg. In de eerste ronde had ze dinsdag verrassend de als tweede geplaatste Amerikaanse Jessica Pegula uitgeschakeld.

Tegen Tan begon Rus goed en won ze de eerste set door drie keer de opslagbeurt van haar tegenstandster te winnen. Bij de stand van 1-1 in de tweede set gaf Tan op wegens een blessure.

Rus weet nog niet tegen wie ze het moet opnemen in de kwartfinale. Haar tegenstandster komt uit de partij tussen de als zevende geplaatste Amerikaanse Shelby Rogers en de Duitse Jule Niemeier.

Rus is als de nummer 84 van de WTA-ranking automatisch geplaatst voor het hoofdtoernooi van Roland Garros. Het tweede Grand Slam-toernooi van het jaar gaat zondag van start.