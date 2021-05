Botic van de Zandschulp heeft nog één overwinning nodig om zich voor het eerst voor het hoofdschema van Roland Garros te plaatsen. De Nederlander bereikte woensdag zonder problemen de derde en laatste ronde van het kwalificatietoernooi. Richel Hogenkamp werd kansloos uitgeschakeld bij de vrouwen.

De 25-jarige Van de Zandschulp was in zijn tweederondepartij te sterk voor Manuel Guinard, de nummer 297 van de wereld: 6-3 en 6-2. De Veenendaler sloeg nipt meer onnodige fouten, maar ook een stuk meer winners dan zijn Franse opponent (twintig om zes).

In de eerste kwalificatieronde was Van de Zandschulp nog in drie sets te sterk voor de Argentijn Leonardo Mayer. Om het hoofdschema te bereiken, moet de Nederlandse nummer 154 zien af te rekenen met de Rus Andrey Kuznetsov of de Oekraïner Illya Marchenko.

Van de Zandschulp bereikte in zijn loopbaan nog nooit het hoofdtoernooi in Parijs. Vorig jaar strandde hij in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi. Dat was überhaupt pas de tweede keer dat hij meedeed aan de kwalificatie van een Grand Slam-toernooi.

Begin dit jaar beleefde Van de Zandschulp een primeur door op de Australian Open voor het eerst het hoofdschema van een Grand Slam te bereiken. De eerste ronde was wel direct het eindstation voor de Nederlander.

Tallon Griekspoor is ook nog in de race om zich te kwalificeren voor Roland Garros. De kopman van het Nederlandse tennis - hij bezet de 131e positie op de ATP-ranking - neemt het in de tweede kwalificatieronde op tegen de Italiaan Alessandro Giannessi. Robin Haase strandde dinsdag in in het kwalificatietoernooi.

Hogenkamp kansloos ten onder

Bij de vrouwen was er weinig Nederlands succes. Hogenkamp ging in de tweede kwalificatieronde in twee sets kansloos ten onder tegen de Colombiaanse María Camila Osorio Serrano: 4-6, 0-6.

De 29-jarige Hogenkamp begon nog goed aan de partij door de nummer 98 van de wereldranglijst in de eerste game direct te breken, maar bij haar eerste servicebeurt werd de Gelderse alweer teruggebroken. Aan het einde van die set kreeg ze uiteindelijk de beslissende break om haar oren (4-6), waarna ze het liet lopen in het tweede bedrijf (0-6).

Hogenkamp wist pas twee keer het hoofdschema van Roland Garros te bereiken: in 2017 en 2018. In 2018 werd ze in de eerste ronde uitgeschakeld door vijfvoudig Grand Slam-winnares Maria Sharapova.

Door de uitschakeling van Hogenkamp zijn alleen Kiki Bertens en Arantxa Rus de Nederlandse vertegenwoordigers op Roland Garros. Zij hebben zich als tophonderdspeelsters automatisch geplaatst voor het hoofdtoernooi. Net als Hogenkamp strandde Lesley Pattinama-Kerkhove in de kwalificaties.