Botic van de Zandschulp heeft nog één overwinning nodig om zich voor het eerst voor het hoofdschema van Roland Garros te plaatsen. De Nederlander bereikte woensdag zonder problemen de derde en laatste ronde van het kwalificatietoernooi.

De 25-jarige Van de Zandschulp was in zijn tweederondepartij te sterk voor Manuel Guinard, de nummer 297 van de wereld: 6-3 en 6-2. De Veenendaler sloeg nipt meer onnodige fouten, maar ook een stuk meer winners dan zijn Franse opponent (twintig om zes).

In de eerste kwalificatieronde was Van de Zandschulp nog in drie sets te sterk voor de Argentijn Leonardo Mayer. Om het hoofdschema te bereiken, moet de Nederlandse nummer 154 zien af te rekenen met de Rus Andrey Kuznetsov of de Oekraïner Illya Marchenko.

Van de Zandschulp bereikte in zijn loopbaan nog nooit het hoofdtoernooi in Parijs. Vorig jaar strandde hij in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi. Dat was überhaupt pas de tweede keer dat hij meedeed aan de kwalificatie van een Grand Slam-toernooi.

Begin dit jaar beleefde Van de Zandschulp een primeur door op de Australian Open voor het eerst het hoofdschema van een Grand Slam te bereiken. De eerste ronde was wel direct het eindstation voor de Nederlander.

Tallon Griekspoor is ook nog in de race om zich te kwalificeren voor Roland Garros. De kopman van het Nederlandse tennis - hij bezet de 131e positie op de ATP-ranking - neemt het in de tweede kwalificatieronde op tegen de Italiaan Alessandro Giannessi. Robin Haase strandde dinsdag in in het kwalificatietoernooi.