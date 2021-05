Robin Haase heeft zich voor het tweede opeenvolgende jaar niet voor Roland Garros geplaatst. De 34-jarige Hagenaar ging dinsdag direct ten onder bij de kwalificaties voor het Grand Slam-toernooi in Parijs.

Haase leek op weg naar de overwinning tegen de Argentijn Renzo Olivo. Hij leidde met 7-6 (4) en 3-0, maar na een partij van bijna twee uur en drie kwartier stond er 7-6 (4), 5-7 en 4-6 op het scorebord.

Als nummer 204 van de wereldranglijst was Haase op voorhand gewaagd aan Olivo, die drie plaatsen lager staat op de ATP-ranglijst. De Argentijn plaatste zich alleen in 2017 voor Roland Garros en haalde toen de tweede ronde.

Haase was twaalf keer present op het gravel in Parijs. In 2011, 2012, 2013, 2014 en 2017 overleefde hij er de openingsronde, maar telkens was de tweede ronde het eindstation voor de Nederlander.

Bij de vrouwen verloor Lesley Pattinama-Kerkhove iets later op de dag ook direct in de kwalificaties. De Zwitserse Susan Bandecchi was met 7-6 (5) en 6-3 te sterk. Pattinama-Kerkhove was in het enkelspel twee keer aanwezig op een Grand Slam, maar nog nooit op Roland Garros.

Nog vier Nederlanders over

Eerder op dinsdag slaagden Tallon Griekspoor en Richel Hogenkamp er wél in om de tweede ronde van de Roland Garros-kwalificaties te halen. Botic van de Zandschulp en Indy de Vroome zijn de andere Nederlanders die nog in het toernooi zitten.

Namens Nederland zijn alleen Kiki Bertens - ze is op tijd hersteld van een blessure aan haar achillespees - en Arantxa Rus op basis van hun status automatisch geplaatst voor het hoofdtoernooi. Roland Garros begint maandag.