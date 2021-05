Tallon Griekspoor heeft dinsdag de tweede kwalificatieronde van Roland Garros bereikt. De kopman van het Nederlandse tennis, die sinds kort wordt begeleid door Raemon Sluiter, won in drie sets van de Duitser Daniel Masur. Ook Richel Hogenkamp overleefde de eerste kwalificatieronde.

De 24-jarige Griekspoor kwam uitstekend uit de startblokken op het gravel in Parijs en won de eerste set in een half uur met 6-2. Masur (ATP-217) knokte zich terug tegen de nummer 131 van de wereldranglijst en won de tweede set met 5-7, maar in de derde en beslissende set was de Noord-Hollander opnieuw een maatje te groot: 6-4.

In de tweede kwalificatieronde neemt Griekspoor het op tegen de Italiaan Alessandro Giannessi (ATP-159). Voor een plek in het hoofdschema moet hij nog één wedstrijd winnen.

Griekspoor bereikte nog niet eerder het hoofdtoernooi op Roland Garros. Tot dusver strandde hij altijd in de eerste kwalificatieronde. In 2020 overleefde hij wel de kwalificaties van de Australian Open, maar in de eerste ronde werd hij alweer uitgeschakeld door Taylor Fritz. Dat is tot dusver zijn enige Grand Slam-optreden.

Met Botic van de Zandschulp en Griekspoor hebben nu twee Nederlandse tennissers de tweede kwalificatieronde van Roland Garros bereikt. Dat kunnen er dinsdag drie worden. Robin Haase neemt het later op de dag in de kwalificaties op tegen de Argentijn Renzo Olivo. Geen enkele Nederlandse tennisser is direct geplaatst voor het hoofdtoernooi.

Richel Hogenkamp was overtuigend te sterk voor Samantha Murray. Richel Hogenkamp was overtuigend te sterk voor Samantha Murray. Foto: Pro Shots

Ook Hogenkamp overleeft eerste ronde

Net als Griekspoor overleefde Hogenkamp de eerste kwalificatieronde in Parijs. De Gelderse had maar een uur nodig om af te rekenen met de Britse Samantha Murray: 6-3, 6-4.

Nadat de eerste vijf games in de eerste set in een break eindigen, nam Hogenkamp halverwege het voortouw en liep ze uit naar 6-3. In de tweede set verloor de Doetinchemse nog twee keer haar service, maar opnieuw trok ze aan het langst eind.

De 29-jarige Hogenkamp haalde tot dusver twee keer het hoofdschema van Roland Garros: in 2017 en 2018. In 2018 werd ze in de eerste ronde uitgeschakeld door vijfvoudig Grand Slam-winnares Maria Sharapova.

Bij de vrouwen komt Lesley Pattinama-Kerkhove (tegen Susan Bandecchi) later op de dag nog in actie in de kwalificaties. Kiki Bertens en Arantxa Rus hebben zich als tophonderdspeelsters direct geplaatst voor het hoofdtoernooi, dat maandag van start gaat in Parijs. Indy de Vroome werd maandag al in de eerste kwalificatieronde uitgeschakeld.