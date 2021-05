Kiki Bertens doet volgende week mee aan Roland Garros. Volgens haar coach Elise Tamaëla is de kopvrouw van het Nederlandse tennis voldoende hersteld van de fysieke problemen die haar de afgelopen weken aan de kant hielden.

"De trainingen gaan goed, dus ze gaat spelen", aldus Tamaëla, die donderdag met Bertens naar Parijs reist voor het tweede Grand Slam-toernooi van het jaar.

De 29-jarige Bertens kwam begin deze maand bij het graveltoernooi van Madrid voor het laatst in actie. Ze verloor in de tweede ronde van de Russische Veronika Kudermetova (WTA-30). Twee jaar eerder had de Zuid-Hollandse dat toernooi nog gewonnen.

Bertens meldde zich daarna af voor de WTA-toernooien van Rome en Belgrado. Ze had nog steeds last van de achillespees waaraan ze zich eind vorig jaar liet opereren. Bertens maakte in maart haar rentree na die operatie, maar wist pas twee partijen te winnen. Op de wereldranglijst is ze uit de top tien verdwenen. Ze bezet nu de zeventiende plaats, haar laagste notering sinds 2018.

Vorig jaar strandde Bertens op Roland Garros in de vierde ronde, nadat ze in de ronde daarvoor nog met een rolstoel van de baan moest worden gereden na haar zege op de Italiaanse Sara Errani. De Wateringse haalde in 2016 de halve finales op het gravel in Parijs, wat vooralsnog haar beste resultaat op een Grand Slam-toernooi is.