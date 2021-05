Arantxa Rus heeft dinsdag voor een verrassing gezorgd in de eerste ronde van het graveltoernooi in Straatsburg. De Nederlandse rekende zonder setverlies af met de als tweede geplaatste Jessica Pegula.

De dertigjarige Rus plaatste in de eerste game van de wedstrijd direct een break en maakte het verschil door ook op 4-4 de servicegame van Pegula te winnen. In het tweede bedrijf eindigden vijf van de eerste zes games in een break, maar beschikte Rus over de langste adem: 6-4 en 6-4.

In de volgende ronde neemt de nummer 84 van de wereldranglijst het op tegen de winnares van de partij tussen de Belgische Alison Van Uytvanck en de Française Harmony Tan. Die wedstrijd staat later op de dag op het programma.

Het graveltoernooi van Straatsburg geldt als het laatste voorbereidingstoernooi voor Roland Garros, dat komende maandag van start gaat. Als tophonderdspeelster heeft Rus, die vorige week het WTA-toernooi in Parma nog oversloeg vanwege een bovenbeenblessure, zich automatisch geplaatst voor het hoofdtoernooi.

De Zuid-Hollandse kwam de laatste jaren niet verder dan de eerste ronde op het Grand Slam-toernooi in Parijs. Haar beste prestatie is de vierde ronde. Die noteerde ze in 2012. Het is eveneens haar beste prestatie op een Grand Slam-toernooi.