Botic van de Zandschulp heeft maandag de tweede kwalificatieronde op Roland Garros bereikt. De Veenendaler was op het gravel in Parijs in drie sets te sterk voor Leonardo Mayer: 2-6, 7-6 (4) en 6-3. Voor Indy de Vroome was de eerste kwalificatieronde wel het eindstation.

De 25-jarige Van de Zandschulp leek aanvankelijk nog kansloos tegen de negen jaar oudere Mayer. De nummer 154 van de wereldranglijst werd bij zijn eerste servicebeurt meteen gebroken en verloor de eerste set met 2-6 van de Argentijn (ATP-157).

In de tweede set kon Van de Zandschulp wel lang gelijke tred houden met Mayer. De Argentijn brak hem wel in de zesde game en mocht vervolgens serveren voor de wedstrijd, maar de Nederlander poetste een matchpoint weg en won vervolgens ook de tiebreak: 7-6 (4). De zege in die tiebreak gaf de Veenendaler vleugels in de derde en beslissende set: 6-3.

Van de Zandschulp, die in de tweede kwalificatieronde de Fransman Manuel Guinard treft, bereikte nog nooit het hoofdtoernooi op Roland Garros. Vorig jaar reikte hij eveneens tot de tweede kwalificatieronde in Parijs, maar daarin verloor hij van de Brit Liam Broady.

In januari maakte Van de Zandschulp bij de Australian Open zijn debuut op een Grand Slam-toernooi. Hij overleefde de kwalificatierondes in Melbourne, maar in de eerste ronde van het hoofdtoernooi was de zeventienjarige Carlos Alcaraz in drie sets te sterk.

Naast Van de Zandschulp zijn bij de mannen Robin Haase en Tallon Griekspoor actief in Parijs. Zij komen dinsdag in actie in de kwalificaties. Geen enkele Nederlandse tennisser heeft zich direct geplaatst voor het hoofdtoernooi, dat volgende week maandag van start gaat.

Indy de Vroome ging onderuit in de kwalificaties van Roland Garros.

De Vroome moet nog wachten op Grand Slam-debuut

De Vroome verloor in drie sets van de Paraguayaanse Veronica Cepede: 0-6, 6-2 en 4-6. De 25-jarige Brabantse kwam dramatisch uit de startblokken en won geen enkele game in de eerste set, maar in het vervolg knokte ze zich terug in de partij. Ze veroverde de tweede set met overtuigende cijfers (6-2) en dwong daarmee een derde en beslissende set af.

In die set begon De Vroome (WTA-206) nog voortvarend met een break, maar vervolgens verloor ze twee keer op rij haar servicebeurt aan Cepede (WTA-198) en die achterstand kon ze niet meer goedmaken: 4-6.

Door haar nederlaag in de kwalificaties moet De Vroome nog altijd wachten op haar debuut op een Grand Slam-toernooi. Ze strandde tot dusver altijd in de kwalificatierondes van Roland Garros, de US Open, Wimbledon en de Australian Open.

Bij de vrouwen strijden Lesley Pattinama-Kerkhove en Richèl Hogenkamp vanaf dinsdag in de kwalificaties om een ticket voor het hoofdtoernooi van Roland Garros. Arantxa Rus en Kiki Bertens hebben zich als enige Nederlandse tennissters direct geplaatst voor het Grand Slam-toernooi in Parijs, al is hun deelname nog hoogst onzeker door blessures.

Verbetering: in een eerdere versie van dit artikel stond dat bij de mannen Botic van de Zandschulp was uitgeschakeld in de eerste kwalificatieronde. Dat klopte niet. De onjuistheid is aangepast.