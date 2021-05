Indy de Vroome is maandag al in de eerste ronde van de kwalificaties voor Roland Garros uitgeschakeld. De Brabantse verloor op het gravel in Parijs in drie sets van de Paraguayaanse Verónica Cepede: 0-6, 6-2 en 4-6.

De 25-jarige De Vroome kwam dramatisch uit de startblokken en won geen enkele game in de eerste set, maar in het vervolg knokte ze zich terug in de partij. Ze veroverde de tweede set met overtuigende cijfers (6-2) en dwong daarmee een derde en beslissende set af.

In die set begon De Vroome (WTA-206) nog voortvarend met een break, maar vervolgens verloor ze twee keer op rij haar servicebeurt aan Cepede (WTA-198) en die achterstand kon ze niet meer goedmaken: 4-6.

Door haar nederlaag in de kwalificaties moet De Vroome nog altijd wachten op haar debuut op een Grand Slam-toernooi. Ze strandde tot dusver altijd in de kwalificatierondes van Roland Garros, de US Open, Wimbledon en de Australian Open.

Bij de vrouwen strijden Lesley Pattinama-Kerkhove en Richèl Hogenkamp vanaf dinsdag in de kwalificaties om een ticket voor het hoofdtoernooi van Roland Garros. Kiki Bertens heeft zich als enige Nederlandse tennisster direct geplaatst voor het Grand Slam-toernooi in Parijs, al is haar deelname nog hoogst onzeker door een slepende achillespeesblessure.

Verbetering: in een eerdere versie van dit artikel stond dat bij de mannen Botic van de Zandschulp was uitgeschakeld in de eerste ronde van de kwalificaties. Dat is onjuist. Hij is nog bezig aan zijn partij tegen Leonardo Mayer.