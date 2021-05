Coco Gauff heeft zaterdag voor de tweede keer in haar loopbaan een WTA-toernooi op haar naam geschreven. De pas zeventienjarige Amerikaanse was op het gravel in Parma in de finale te sterk voor de Chinese Wang Qiang.

De als derde geplaatste Gauff was duidelijk een maatje te groot voor de 29-jarige Wang, de nummer 48 van de wereld. Het Amerikaanse toptalent sloeg vier breakpoints weg, terwijl Wang in vrijwel elke servicegame in de moeilijkheden kwam en vier keer werd gebroken: 6-1 en 6-3.

Voor Gauff is het de tweede WTA-titel in haar nog prille loopbaan. De huidige nummer dertig van de wereld schreef in oktober 2019 het hardcourttoernooi in het Oostenrijkse Linz op het programma.

Het was de vierde keer in haar vijf wedstrijden in Parma dat Gauff zonder setverlies bleef. Ze rekende op weg naar de finale af met Kaia Kanepi uit Estland, de Italiaanse Camila Giorgi, de Amerikaanse Amanda Anisimova en de Tsjechische Katerina Siniaková.

Gauff reikte vorige week nog tot de halve finales op het prestigieuze graveltoernooi in Rome en lijkt helemaal klaar te zijn voor Roland Garros, dat volgende week begint. Bij haar debuut in Parijs in 2020 kwam ze niet verder dan de tweede ronde.

De doorbraak van Gauff begon in de zomer van 2019, toen ze op vijftienjarige leeftijd uit het niets via het kwalificatietoernooi van Wimbledon de achtste finales bereikte op het 'heilige gras' in Londen. In 2020 evenaarde ze die prestatie op de Australian Open.