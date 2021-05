Simona Halep heeft zich vrijdag afgemeld voor Roland Garros. De winnares van 2018 heeft nog te veel last van een spierblessure in haar kuit.

"Met pijn in het hart trek ik me terug voor Roland Garros", schrijft Halep in een verklaring. "Helaas heeft de scheur in mijn linkerkuit meer tijd nodig om te herstellen en is er te weinig tijd."

"Me afmelden voor een Grand Slam-toernooi druist in tegen mijn instinct als profsporter, maar dit is de enige beslissing die ik kon nemen."

De 29-jarige Halep raakte anderhalve week geleden geblesseerd tijdens het graveltoernooi in Rome. Ze moest bij een 6-1 en 3-3-voorsprong in haar partij tegen Angelique Kerber opgeven en verliet huilend de baan.

De Roemeense is de nummer drie van de wereld. Ze heeft in totaal twee Grand Slams op haar erelijst staan, want in 2019 won ze Wimbledon. Op Roland Garros werd ze vorig jaar in de vierde ronde uitgeschakeld door de latere winnares Iga Swiatek.

Het Grand Slam-toernooi in Parijs begint volgende week zondag.