Dominic Thiem is donderdag direct uitgeschakeld op het ATP-toernooi van Lyon. De Oostenrijker ging in de aanloop naar Roland Garros in twee sets hard onderuit tegen Cameron Norrie.

De 27-jarige Thiem, die geldt als een van de favorieten voor de winst op Roland Garros, moest zijn Britse tegenstander na een goed uur spelen al feliciteren: 3-6 en 2-6.

Thiem zat geen enkel moment lekker in de wedstrijd. De nummer vier van de wereld leverde in de eerste set al vroeg zijn service in en kon die schade niet meer repareren.

In de tweede set werd Thiem zelfs twee keer gebroken door Norrie, die 49e staat op de ATP-ranking. Thiem, die het toernooi van Lyon in 2018 nog won, creëerde zelf geen enkele breekkans.

Thiem jaagt op eerste Roland Garros-titel

Thiem maakte begin mei na twee maanden zijn rentree na een voetblessure, maar een groot succes is dat nog niet. De US Open-winnaar verloor op het Masters-toernooi van Madrid nog wel in de halve finales, maar werd daarna in Rome in de achtste finales uitgeschakeld.

Ook in Lyon viel het doek dus vroegtijdig voor Thiem, die dit jaar voor het eerst Roland Garros hoopt te winnen. De enkelvoudig Grand Slam-winnaar verloor in Parijs in 2018 en 2019 de finale van Rafael Nadal en haalde de twee jaren daarvoor de halve finales. Vorig jaar werd hij in de kwartfinales uitgeschakeld.

Stéfanos Tsitsipás bereikte donderdag wel de kwartfinales in Lyon. De Griekse nummer vijf van de wereld rekende in twee sets af met Tommy Paul: 6-1 en 6-4. Tsitsipás treft Yoshihito Nishioka voor een plek in de halve eindstrijd.