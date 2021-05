Roger Federer is enigszins verrast door zijn nederlaag van dinsdag in de tweede ronde van het ATP-toernooi van Genève. De Zwitser beseft dat hij nog een lange weg te gaan heeft om weer tot de wereldtop te kunnen behoren.

"Ik ken mijn beperkingen op dit moment. Mensen verwachten veel van mij en ik heb hoge verwachtingen van mezelf. Dus als ik van de baan loop en het gevoel heb dat ik zoveel beter had kunnen spelen, voelt dat vreemd en teleurstellend", zei Federer na afloop van zijn partij.

De 39-jarige Zwitser verloor dinsdag in Genève bij zijn eerste wedstrijd op gravel in twee jaar in drie sets van Pablo Andújar, de nummer 75 van de ATP-ranking (4-6, 6-4 en 4-6). Het was voor Federer ook pas zijn derde wedstrijd sinds zijn terugkeer dit jaar na een slepende knieblessure.

"Dit is het proces dat ik moet doorlopen. Ik kan mezelf niet te hard aanpakken", vervolgde hij. "Ik moet terug naar de tekentafel en met mijn begeleidingsteam praten en vragen wat het plan is voor de komende tien dagen. Wat hebben ze vanaf de zijkant gezien dat ik misschien niet heb gezien en gevoeld? Die gesprekken zullen we veel voeren."

Federer bereidde zich in Genève voor op Roland Garros, dat maandag begint met de kwalificaties. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar houdt er geen rekening mee dat hij hoge ogen gaat gooien op het Franse gravel. "Echt, het seizoen begint voor mij op gras", aldus Federer, die als achtvoudig winnaar mikt op nieuw succes op Wimbledon.

Roland Garros is niet zijn favoriete Grand Slam-toernooi. De huidige nummer acht van de wereld won in Parijs één keer (2009) en verloor vier keer de finale, waarin Rafael Nadal telkens te sterk was.