Serena Williams is dinsdag verrassend uitgeschakeld in de tweede ronde van het graveltoernooi van Parma. De als eerste geplaatste Amerikaanse verloor een kleine twee weken voor de start van Roland Garros van Katerina Siniaková.

De Tsjechische Siniaková, de nummer 68 van de wereld, rekende in iets meer dan anderhalf uur af met Williams: 7-6 (4) en 6-2.

De 39-jarige Williams (WTA-8) voegde het relatief kleine toernooi in het Italiaanse Parma pas afgelopen weekend aan haar programma toe. De 23-voudig Grand Slam-winnares wilde extra wedstrijdritme opdoen, nadat ze vorige week in haar eerste partij in Rome in twee sets verloor van de Argentijnse Nadia Podoroska.

Williams won maandag in de eerste ronde in Parma nog wel van de pas zeventienjarige Italiaanse Lisa Pigato (6-3 en 6-2). Dat was haar eerste zege sinds half februari, toen ze werd uitgeschakeld in de halve finales van de Australian Open.

De Amerikaanse kent zo geen al te beste voorbereiding op Roland Garros (30 mei-13 juni), waar ze voor de vierde keer de eindzege hoopt te pakken. Williams jaagt al jaren op het Grand Slam-record van de Australische Margaret Court (24 titels).