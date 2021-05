Roger Federer heeft dinsdag zijn eerste wedstrijd op gravel in twee jaar verloren. De Zwitser was in de aanloop naar Roland Garros in drie sets niet opgewassen tegen Pablo Andújar in de tweede ronde van het ATP-toernooi van Genève.

De 39-jarige Federer trok bij zijn rentree op gravel na een kleine twee uur spelen aan het kortste eind tegen Andújar, de nummer 75 van de ATP-ranking: 4-6, 6-4 en 4-6. Andújar speelt in de kwartfinales in Genève tegen Dominic Stephan Stricker of Márton Fucsovics.

De eerste set tussen Federer en Andújar leverde maar één breekkans op. De Spanjaard sloeg bij een 5-4-voorsprong direct toe, waardoor hij verrassend de eerste set won. Federer herstelde zich in de tweede set met een vroege break, die hij niet meer uit handen gaf.

In de beslissende derde set leek Federer met opnieuw een vroege break op weg naar de winst, maar Andújar sloeg in de achtste game terug (4-4). De 35-jarige Andújar kreeg vervolgens bij een 5-4-voorsprong meerdere matchpoints en benutte zijn derde kans.

Pablo Andújar deed Roger Federer pijn in Genève. Pablo Andújar deed Roger Federer pijn in Genève. Foto: AFP

Derde wedstrijd Federer in 2021

Federer speelde zijn eerste wedstrijd op gravel sinds de verloren halve finale op Roland Garros tegen Rafael Nadal in 2019. Vorig jaar kwam de twintigvoudig Grand Slam-winnaar na de Australian Open niet meer in actie door blessureleed en ook alle graveltoernooien van dit jaar sloeg hij tot dusver over.

Het was voor Federer ook pas zijn derde wedstrijd sinds zijn terugkeer dit jaar. De huidige nummer acht van de wereld deed begin maart mee aan het ATP-toernooi in Doha. Hij won zijn eerste partij van Dan Evans, maar verloor een ronde later van Nikoloz Basilashvili.

Federer, die de afgelopen drie Grand Slam-toernooien moest missen, is wel van plan om mee te doen aan Roland Garros, dat maandag begint. De Zwitser won het Franse Grand Slam-toernooi één keer (2009) en verloor vier keer de finale.