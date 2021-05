Stan Wawrinka heeft zich dinsdag afgemeld voor Roland Garros. De Zwitser is nog herstellende van een ingreep aan zijn linkervoet en daardoor niet fit genoeg om mee te doen aan het Grand Slam-toernooi in Parijs.

De 36-jarige Wawrinka, die Roland Garros in 2015 op zijn naam schreef door Novak Djokovic in de eindstrijd te verslaan, kwam op 9 maart in de openingsronde van het ATP-toernooi in Doha voor het laatst in actie. Een week daarvoor verloor hij ook in Rotterdam in de eerste ronde.

De drievoudig Grand Slam-winnaar mikt op een rentree tijdens het grasseizoen. Wimbledon begint op maandag 28 juni. Wawrinka behaalde op het heilige gras in Londen in 2014 en 2015 met de kwartfinales zijn beste resultaat.

Wawrinka heeft al langere tijd last van blessureleed en is daardoor teruggezakt naar de 24e plaats op de ATP-ranking. Begin dit jaar werd de voormalig nummer drie van de wereld in de tweede ronde uitgeschakeld op de Australian Open.

Roland Garros begint aanstaande maandag. Naast de eindzege in 2015 haalde Wawrinka ook in 2017 de finale. Destijds verloor hij in drie sets van Rafael Nadal.