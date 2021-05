Rafael Nadal heeft een goed gevoel overgehouden aan zijn spel op het Masters-toernooi van Rome. De nummer drie van de wereld won het graveltoernooi zondag voor de tiende keer en lijkt klaar voor Roland Garros.

Nadal was in de afgelopen weken wisselvallig op gravel, zijn favoriete ondergrond. Hij kwam in zowel Monte Carlo als Madrid niet voorbij de kwartfinales. Wel won hij het toernooi van Barcelona en zondag klopte hij Novak Djokovic (7-5, 1-6, 6-3) in de finale in Rome.

"Ik heb hier wel wat geluk gehad, vooral tegen Denis Shapovalov", zei Nadal na de gewonnen finale over zijn partij in de tweede ronde, waarin hij zich terugknokte van een set achterstand en twee matchpoints overleefde.

"Maar daarna heb ik volgens mij een goed toernooi gespeeld. Ik ben eigenlijk alleen maar beter gaan spelen en heb mijn ritme op gravel gevonden. Al met al was het een heel positieve week, ik ben blij."

Novak Djokovic moest in Rome genoegen nemen met de status van verliezend finalist. Foto: ANP

Nadal gaat voor 21e Grand Slam-titel

De 34-jarige Nadal was al voor de tiende keer de beste in Rome. Eerder schreef hij het toernooi in de Italiaanse hoofdstad in 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2018 en 2019 op zijn naam.

"Het is waanzinnig om deze trofee voor de tiende keer in ontvangst te mogen nemen", aldus de Spanjaard. "Het is bijna niet te bevatten, maar ik heb het voor elkaar gekregen. Ik kan mijn team niet genoeg bedanken."

Nadal aast eind deze maand bij Roland Garros op zijn 21e Grand Slam-titel, waarmee hij Roger Federer achter zich zou laten en alleen recordhouder zou zijn. Hij won het toernooi in Parijs al dertien keer, waaronder de laatste vier jaar.