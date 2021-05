Rafael Nadal heeft zondag voor de tiende keer in zijn carrière het Masters-toernooi van Rome gewonnen. De nummer drie van de wereld rekende in de finale op het Italiaanse gravel in drie spannende sets af met Novak Djokovic.

De 34-jarige Nadal was met 7-5, 1-6 en 6-3 te sterk voor de één jaar jongere Djokovic. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar besliste de partij na bijna drie uur op zijn tweede matchpoint.

Het was de 57e keer dat de twee topspelers tegenover elkaar stonden. Van die onderlinge ontmoetingen won Djokovic er 29. Nadal won voor de negentiende keer op gravel.

Nadal schreef het toernooi in Rome eerder op zijn naam in 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2018 en 2019. Vorig jaar eiste Djokovic, die zaterdag nog twee partijen op één dag speelde, de titel voor zich op in de Italiaanse hoofdstad.

Voor Nadal was het zijn tweede titel van dit jaar en de 88e in zijn carrière. Vorige maand was hij in eigen land voor de twaalfde keer de sterkste bij het ATP-toernooi van Barcelona.

Djokovic en Nadal bereidden zich in Rome voor op Roland Garros, dat op 30 mei van start gaat. Nadal is titelverdediger bij het Grand Slam-toernooi in Parijs, dat hij liefst dertien keer won. Djokovic zegevierde alleen in 2016 in de Franse hoofdstad.

Foto: AFP

Nadal woedend na valpartij in eerste set

In de eerste set waren Djokovic en Nadal behoorlijk aan elkaar gewaagd. De Serviër nam meteen een break voorsprong, maar gaf die een game later weer uit handen.

Bij een stand van 3-3 kwam Nadal ten val toen hij achter de lijn bleef haken. Hij was woedend, maar kon zonder problemen verder spelen. De strijd in de eerste set ging ook daarna gelijk op, totdat de Spanjaard in de elfde game een break forceerde en vervolgens zijn servicegame behield.

Djokovic raakte niet van slag door het setverlies en was in het tweede bedrijf heer en meester. Hij gunde zijn opponent slechts één game en dwong zo een beslissende derde set af.

Daarin verzuimde Djokovic in de vijfde game twee breakpoints te benutten, waarna Nadal een game later wel toesloeg. De Mallorcaan liet bij een stand van 5-2 nog een matchpoint liggen, maar maakte het karwei in zijn daaropvolgende servicegame wel af.