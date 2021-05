Iga Swiatek heeft zondag grote indruk gemaakt door Karolína Plísková te vernederen in de finale van het graveltoernooi in Rome. De negentienjarige Poolse gunde de Tsjechische geen enkele game en zegevierde na slechts 46 minuten.

De 29-jarige Plísková pakte in de eerste set slechts vier punten en was ook in het tweede bedrijf machteloos. De nummer negen van de wereld kreeg op 0-2 weliswaar twee breakpoints, maar die verzilverde ze niet.

Swiatek, die vijf van haar zes servicegames zonder puntverlies won, had aan één matchpoint genoeg om de partij in haar voordeel te beslissen. Plísková pakte in de finale slechts dertien punten.

Voor Swiatek is het al de derde titel uit haar nog prille loopbaan en haar tweede van dit jaar. In februari schreef ze het hardcourttoernooi in Adelaide op haar naam. Plísková verzuimde om de zeventiende WTA-titel uit haar loopbaan te veroveren.

Met haar toernooizege in Rome liet Swiatek zien klaar te zijn voor Roland Garros, dat eind mei begint. Bij de vorige editie was het toptalent in de finale te sterk voor Sofia Kenin.

Later op de dag wordt ook de finale bij de mannen gespeeld en die gaat tussen oud-winnaars Novak Djokovic en Rafael Nadal. Die wedstrijd begon om 17.00 uur.