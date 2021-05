Andy Murray heeft besloten om Roland Garros dit jaar te laten schieten. De Schot voelt zich volgens de BBC niet fit genoeg om mee te doen aan het Grand Slam-toernooi in Parijs, dat eind deze maand begint.

De zaterdag 34 jaar geworden Murray speelde begin maart op het ABN AMRO World Tennis Tournament zijn laatste wedstrijd in het enkelspel. De huidige nummer 123 van de wereld won in Rotterdam in de eerste ronde van Robin Haase en ging daarna ten onder tegen de Rus Andrey Rublev, de latere winnaar.

Deze week kwam Murray wel in het dubbelspel in actie met Liam Broady. Ze bereikten de tweede ronde van het graveltoernooi in Rome, maar werden vervolgens uitgeschakeld door Kevin Krawietz en Horia Tecau.

Sinds zijn zware heupoperatie van begin 2019 is Murray niet meer in de buurt gekomen van zijn oude vorm. De drievoudig Grand Slam-winnaar won in oktober 2019 nog wel een ATP-toernooi in Antwerpen, maar reikte daarna niet meer tot een finale.

Murray deed in het verleden elf keer mee aan Roland Garros en bereikte in 2016 de finale, maar Novak Djokovic bleek toen in vier sets te sterk. Vorig jaar werd Murray in de eerste ronde roemloos uitgeschakeld door Stan Wawrinka.

Roland Garros wordt dit jaar van 24 mei tot en met 13 juni (inclusief kwalificatietoernooi) gehouden. Murray richt zich nu op het grasseizoen, dat begin juni van start gaat met het ATP-toernooi in Stuttgart.