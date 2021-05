Titelverdediger Novak Djokovic is zaterdag aan uitschakeling ontsnapt in de kwartfinales van het Masters-toernooi in Rome. De nummer één van de wereld knokte zich tegen Stéfanos Tsitsipás terug van een achterstand en won in drie lange sets.

De 33-jarige Djokovic was in een partij vol schitterende rally's met 4-6, 7-5 en 7-5 te sterk voor de elf jaar jongere Tsitsipás. De Serviër zorgde na drie uur en achttien minuten op zijn tweede matchpoint voor de beslissing.

De partij tussen Djokovic en Tsitsipás werd vrijdagavond afgebroken bij een stand van 6-4 en 2-1 in het voordeel van de Griek. Door hevige regenval kon er voor de tweede keer niet verder gespeeld worden, waarop de organisatie besloot het vervolg van de wedstrijd tot de volgende dag uit te stellen.

Zaterdag herpakte Djokovic zich in de tweede set. Hij werkte in de achtste game een break achterstand weg en sloeg bij een stand van 6-5 toe op zijn vierde setpunt, waarmee hij een beslissende set afdwong.

Daarin werd de achttienvoudig Grand Slam-winnaar snel gebroken, maar herstelde hij het evenwicht in de zesde game. Na een nieuwe break mocht Tsitsipás bij een stand van 5-4 voor de wedstrijd serveren, maar zijn opponent knokte zich opnieuw terug en won de volgende drie games.

Djokovic ontsnapte zo aan zijn derde nederlaag van dit seizoen. Hij verloor precies een maand geleden voor het eerst dit jaar, van de Brit Daniel Evans in Monte Carlo. Eind vorige maand liet hij zich in Belgrado verrassen door de Rus Aslan Karatsev.

Stéfanos Tsitsipás gaf in de beslissende set tot tweemaal toe een break voorsprong weg. Stéfanos Tsitsipás gaf in de beslissende set tot tweemaal toe een break voorsprong weg. Foto: Pro Shots

Nadal treft Opelka in halve eindstrijd

Bij de laatste vier neemt Djokovic het op tegen Lorenzo Sonego. De Italiaan rekende verrassend af met de als zevende geplaatste Rus Andrey Rublev: 3-6, 6-4 en 6-3.

De andere halve finale gaat tussen Rafael Nadal en de 2,11 meter lange Amerikaan Reilly Opelka. Nadal rekende vrijdag in twee sets af met Alexander Zverev (6-3 en 6-4), waarmee hij revanche nam voor zijn nederlaag van vorige week in Madrid.

Djokovic schreef het toernooi in Rome vorig jaar voor de vijfde keer op zijn naam. Eerder was hij de sterkste in 2008, 2011, 2014 en 2015.