Rafael Nadal heeft vrijdag voor de twaalfde keer in zijn loopbaan de halve finales van het Masters-toernooi in Rome bereikt. De nummer drie van de wereld was op het Italiaanse gravel in twee sets te sterk voor Alexander Zverev.

De 34-jarige Nadal was vooral een stuk effectiever dan de elf jaar jongere Zverev, die in de hele wedstrijd slechts één van zijn tien breakpoints verzilverde. Met dank aan de missers van de Duitser had Nadal in de tweede set aan één break genoeg om de wedstrijd in twee uur te beslissen: 6-3 en 6-4.

Door zijn overwinning op Zverev blijft Nadal in de race om het prestigieuze graveltoernooi in Rome voor de tiende keer te winnen. In 2011 en 2014 verloor de Spaanse gravelkoning de finale van Novak Djokovic.

Nadal, die deze editie op weg naar de laatste vier al te sterk was voor de Italiaan Jannik Sinner en de Canadees Denis Shapovalov, wacht in de halve eindstrijd een krachtmeting met de Amerikaan Reilly Opelka. Het is de eerste keer dat de nummer 47 van de wereld meedoet aan het hoofdschema in Rome.

De 33-jarige Djokovic is titelverdediger in de Italiaanse hoofdstad en als eerste geplaatst. De Serviër speelt in de kwartfinales tegen de Griek Stéfanos Tsitsipás. De andere kwartfinale gaat tussen de Rus Andrey Rublev en de Italiaan Lorenzo Sonego.

Het graveltoernooi in Rome is het laatste grote toernooi ter voorbereiding op Roland Garros, dat eind mei van start gaat. Nadal won het Grand Slam-toernooi in Parijs vorig jaar voor de dertiende keer en is daarmee recordhouder.