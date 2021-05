Novak Djokovic heeft donderdag de kwartfinales van het Masterstoernooi in Rome bereikt. De nummer een van de wereld had geen kind aan de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina: 6-2 en 6-1.

Djokovic begon nog matig aan de wedstrijd en leverde meteen zijn service in. Een game later maakte hij die break al ongedaan. Van de daaropvolgende dertien games won Djokovic er liefst elf en daarmee was de partij na iets meer dan een uur al voorbij.

In stadion Foro Italico was voor het eerst weer publiek aanwezig; het was voor ongeveer een kwart gevuld. "Het was niet goed, het was geweldig. Ik heb het publiek gemist en het was heerlijk om weer toeschouwers te zien", zei Djokovic daarover.

In de kwartfinales treft Djokovic de winnaar van het duel tussen Matteo Berrettini en Stéfanos Tsitsipás.

Mocht Djokovic de finale halen in Rome, behoort een clash tegen Rafael Nadal tot de mogelijkheden. De mondiale nummer drie speelt later op donderdag tegen Denis Shapovalov.

Nadal jaagt in Rome op zijn tiende titel, terwijl Djokovic al vier keer de sterkste was op het gravel in de Italiaanse hoofdstad.