Rafael Nadal heeft donderdag diep moeten gaan om de derde ronde op het Masters-toernooi van Rome te halen. De nummer twee van de wereld had zijn handen vol aan Denis Shapovalov, maar won wel. Eerder op de dag boekte Novak Djokovic een veel eenvoudigere zege.

Nadal kwam tegen Shapovalov in iedere set op achterstand, maar knokte zich steeds terug. Na een partij van zo'n 3,5 uur stond er 3-6, 6-4 en 7-6 (3) op het scorebord. In de laatste set overleefde hij bij een 5-6-achterstand twee matchpoints.

De 34-jarige Spanjaard voorkwam daarmee een nieuwe teleurstelling in het gravelseizoen. Recent kwam hij op zijn favoriete ondergrond al niet voorbij de kwartfinales in Monte Carlo en Madrid. Tussendoor was hij de beste in Barcelona.

In Rome gaat Nadal voor zijn tiende titel. Eind deze maand begint hij op Roland Garros aan de jacht op zijn 21e Grand Slam-titel, waarmee hij Roger Federer achter zich zou laten en alleen recordhouder zou zijn.

In de kwartfinales van het toernooi in Rome staat Nadal tegenover Alexander Zverev of Kei Nishikori. Zverev versperde hem onlangs de weg naar de halve finales in Madrid.

In Rome was een beperkt aantal toeschouwers welkom. In Rome was een beperkt aantal toeschouwers welkom. Foto: ANP

Djokovic levert slechts drie games in

Djokovic had in tegenstelling tot Nadal een eenvoudige middag. De nummer één van de wereld gunde de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina slechts drie games: 6-2 en 6-1. De partij was na iets meer dan een uur al voorbij.

In stadion Foro Italico was donderdag voor het eerst weer publiek aanwezig; het was voor ongeveer een kwart gevuld. "Het was geweldig. Ik heb het publiek gemist en het was heerlijk om weer toeschouwers te zien", zei Djokovic daarover.

In de kwartfinales staat Djokovic, die vier keer de titel pakte in Rome, tegenover Stéfanos Tsitsipás, die Matteo Berrettini uitschakelde: 7-6 (3) en 6-2.

Bij de vrouwen bereikte de als eerste geplaatste Ashleigh Barty de kwartfinales. De Australische was een maatje te groot voor Veronika Kudermetova, die met 6-3 en 6-3 werd verslagen.

De als zevende gerangschikte Aryna Sabalenka redde het niet. Ze verloor van de Amerikaanse tiener Coco Gauff: 7-5 en 6-3. Karolína Plísková, als negende gerangschikt, was Vera Zvonareva met 7-5 en 6-3 de baas.