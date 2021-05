Rafael Nadal is woensdag goed begonnen aan de jacht op zijn tiende titel bij het Masters-toernooi van Rome. De nummer twee van de wereld was in zijn eerste partij op het Italiaanse gravel te sterk voor het negentienjarige talent Jannik Sinner.

Het werd 7-5 en 6-4 voor Nadal, die in de eerste ronde een bye had. De Spanjaard speelt in de volgende ronde tegen de Canadees Denis Shapovalov, die in de tweede ronde van Stefano Travaglia won.

De 34-jarige Nadal was de laatste jaren vaak de beste op het gravel van Rome. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar schreef het toernooi in 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2018 en 2019 op zijn naam. Vorig jaar strandde hij in de kwartfinales.

Nadal heeft gezien vorig jaar dus iets goed te maken, en ook zijn prestaties in de laatste weken waren wisselvallig. Onlangs strandde de gravelspecialist op zijn favoriete ondergrond in Madrid al in de kwartfinales en kwam hij in Monte Carlo ook niet voorbij de laatste acht.

In Rome is het grootste deel van de wereldtop aanwezig. Het toernooi geldt als belangrijke voorbereiding op Roland Garros, waar Nadal zijn 21e Grand Slam-titel hoopt binnen te halen. De Spanjaard zou daarmee Roger Federer achter zich laten en alleen recordhouder zijn.

De meeste topspelers maakten hun status in de tweede ronde in Rome net als Nadal waar, maar dat gold niet voor Daniil Medvedev. De Russische nummer drie van de plaatsingslijst boog in twee sets voor zijn landgenoot Aslan Karatsev: 6-2 en 6-4.