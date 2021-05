Serena Williams heeft woensdag met een nederlaag haar rentree gemaakt op de WTA Tour. De 23-voudig Grand Slam-winnares was in de tweede ronde van het prestigieuze graveltoernooi van Rome niet opgewassen tegen de Argentijnse Nadia Podoroska, die vorig jaar in de halve finales van Roland Garros stond.

Williams, die voor het eerst in actie kwam sinds ze in februari in de halve finales van de Australian Open strandde, moest in twee sets buigen voor de nummer 44 van de wereld. Het werd 7-6 (6) en 7-5.

In de aanloop naar het toernooi van Rome, waar Williams in de openingsronde een bye had, gaf de Amerikaanse nog aan zich erg goed te voelen na "een paar heel intense trainingsweken". Na de Australian Open bleef ze aan de kant wegens onder meer een kaakoperatie.

Voor Williams was het toernooi in Rome een belangrijke test in de aanloop naar Roland Garros, dat eind deze maand begint. Op het gravel van Parijs wil ze een nieuwe gooi doen naar een 24e Grand Slam-titel, waarmee ze recordhoudster Margaret Court zou evenaren.

"Ik heb er heel veel zin in om weer op een Grand Slam-toernooi te spelen", zei ze er deze week over. "Ik ben er klaar voor. Het is goed en tegelijkertijd ook moeilijk om een frisse start te maken."

Ook Osaka snel klaar in Rome

Eerder op woensdag raakte het Italiaanse toernooi met Naomi Osaka al een andere grote naam kwijt. De nummer twee van de wereld moest haar meerdere erkennen in de Amerikaanse Jessica Pegula, die met 7-6 (2) en 6-2 won.

Haar uitschakeling is een nieuwe teleurstelling voor Osaka, die onlangs in Madrid de tweede ronde ook al niet overleefde. De viervoudig Grand Slam-winnares staat niet bekend als gravelspecialist: ze pakte al haar zeven titels op hardcourt en kwam op Roland Garros nooit voorbij de derde ronde.

Het grootste deel van de wereldtop is aanwezig bij het toernooi in Rome, waar Simona Halep haar titel verdedigt. Halep begon de huidige editie met een simpele zege (6-4, 6-1) op Yaroslava Shvedova uit Kazachstan. Kiki Bertens is absent vanwege achillespeesklachten.