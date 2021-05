Novak Djokovic is dinsdag foutloos aan het prestigieuze Masters-toernooi in Rome begonnen. De nummer één van de wereld was op het Italiaanse gravel in twee sets te sterk voor de Amerikaan Taylor Fritz: 6-3 en 7-6 (5).

De tweederondepartij begon al in de middag, maar werd in de tweede set stilgelegd door de regen. Het stond op dat moment al 6-3 en 5-5 in het voordeel van Djokovic en de Serviër trok bij de hervatting in een tiebreak aan het langste eind tegen Fritz, de nummer 31 van de wereld.

Het was voor Djokovic zijn eerste wedstrijd sinds hij eind april in de halve finales van het ATP-toernooi in Belgrado van de Russische revelatie Aslan Karatsev verloor. 'The Djoker' meldde zich daarna om onduidelijke redenen af voor het Masters-toernooi in Madrid.

In de derde ronde van het toernooi in Rome - Djokovic hoefde vanwege een bye pas in de tweede ronde te beginnen - neemt hij het op tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina of de Engelsman Cameron Norrie.

Djokovic bereidt zich in Rome voor op Roland Garros, dat eind mei van start gaat in Parijs. De Serviër won het Grand Slam-toernooi op gravel alleen in 2016. Hij heeft nog twee Grand Slam-titels nodig om het record van Roger Federer en Rafael Nadal (ieder twintig majortitels) te evenaren.

In het dubbelspel bereikten Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer dinsdag de tweede ronde in Rome door de Italianen Marco Cecchinato en Stefano Travaglia te verslaan: 4-6, 6-1 en 10-7. Het was voor het eerst dat Koolhof en Rojer als vast duo in actie kwamen.