Serena Williams voelt zich goed in de aanloop naar Roland Garros, dat eind deze maand begint. De 23-voudig Grand Slam-winnares maakt deze week haar rentree bij het WTA-toernooi van Rome.

Williams kwam voor het laatst in actie bij de Australian Open van februari, toen ze in de halve finales werd uitgeschakeld door Naomi Osaka. In de afgelopen tijd herstelde ze van een kaakoperatie.

"We hebben een paar heel intense trainingsweken achter de rug. Ik voel me goed. Hopelijk kan ik nu een paar goede wedstrijden spelen in Rome", aldus Williams, die op Roland Garros een nieuwe poging gaat doen om Margaret Court te evenaren met haar 24e Grand Slam-titel.

"Ik heb er heel veel zin in om weer op een Grand Slam-toernooi te spelen. Ik ben er klaar voor. Het is goed en tegelijkertijd ook moeilijk om een frisse start te maken."

'Mensen vragen zich af of ik nog tennis'

De 39-jarige Amerikaanse werd na haar uitschakeling op de Australian Open gevraagd naar een mogelijk einde van haar carrière en verliet de persconferentie in tranen. Sindsdien liet ze niet veel meer van zich horen op onder meer sociale media.

"Ik plaats niet heel veel en volgens mij vragen mensen zich dan af of ik nog wel tennis", aldus Williams. "Nou, dat doe ik zeker nog, je ziet het alleen niet. Ik geef niet altijd alles prijs."

Bij haar rentree op het graveltoernooi van Rome heeft Williams in de eerste ronde een bye. In de tweede ronde treft ze de Duitse Laura Siegemund of de Argentijnse Nadia Podoroska.