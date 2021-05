Kiki Bertens is maandag naar de zeventiende plaats op de wereldranglijst gezakt, haar laagste ranking in bijna drie jaar. De Nederlandse zal deze week geen punten verdienen, want ze ontbreekt uit voorzorg op het hoog aangeschreven graveltoernooi van Rome.

Mogelijk komt de 29-jarige Bertens volgende week wel in actie op het gravel in Belgrado. "De achillespeesblessure is nog niet helemaal onder controle, vandaar dat ze Rome niet speelt", aldus haar coach Elise Tamaëla. "Belgrado is nog een vraagteken."

Bertens liet zich in oktober vorig jaar opereren aan de achillespees waar ze al geruime tijd last van had. Ze keerde begin maart in Doha terug op de baan, maar haar rentree verloopt vooralsnog moeizaam.

De tienvoudig toernooiwinnares won vorige week in Madrid haar eerste partij op de WTA Tour dit jaar. Ze werd vervolgens als titelverdedigster uitgeschakeld in de tweede ronde, waardoor ze veel punten verloor voor de mondiale ranking.

Bertens zakt op de maandag verschenen ranglijst zeven plaatsen en is nu de nummer zeventien van de wereld. De vorige keer dat ze buiten de top vijftien viel, was in augustus 2018. Ze won die maand als mondiale nummer zeventien het WTA-toernooi van Cincinnati.

Bertens bleef ook daarna goed presteren, met de vierde plaats op de wereldranglijst in mei 2019 als absoluut hoogtepunt. Nooit stond een Nederlandse vrouw zo hoog op de wereldranglijst. Bertens loste Betty Stöve af, die in 1977 de mondiale nummer vijf was.

In april won Bertens haar eerste partij van 2021. In april won Bertens haar eerste partij van 2021. Foto: ANP

Bertens won pas twee partijen in 2021

Bertens sloeg afgelopen maand ook het graveltoernooi van Stuttgart over, omdat ze nog steeds niet helemaal pijnvrij is. Om die reden meldde ze zich ook af voor de tweede dag van de ontmoeting tussen Nederland en China in de Billie Jean King Trophy.

Haar belangrijkste toernooi in de komende weken is Roland Garros, dat op 30 mei begint. Vorig jaar kwam Bertens tot de vierde ronde in Parijs.

De top drie van de wereldranglijst bij de vrouwen is ongewijzigd. Ashleigh Barty staat eerste, Naomi Osaka tweede en Simona Halep is de nummer drie.