Alexander Zverev heeft zondag het Masters-toernooi van Madrid op zijn naam geschreven. De Duitser knokte zich in de finale op het Spaanse gravel langs Matteo Berrettini.

De 24-jarige Zverev was in drie sets te sterk voor de één jaar oudere Berrettini: 6-7 (8), 6-4 en 6-3. De nummer zes van de wereld besliste de partij na ruim 2,5 uur op zijn tweede matchpoint.

Op weg naar de eindstrijd versloeg Zverev zowel Rafael Nadal als Dominic Thiem in twee sets, maar tegen Berrettini had hij het een stuk lastiger. In de eerste set verzuimde hij in de tiebreak een setpunt te benutten, waarna de Italiaan even later wel toesloeg.

Zverev liet zich niet van de wijs brengen door het setverlies en trok het tweede bedrijf via een break op 4-4 naar zich toe. Ook in de beslissende set had hij voldoende aan één break.

Zverev won drie jaar geleden ook in Madrid

Voor Zverev betekende de toernooizege in Madrid zijn vijftiende in zijn carrière en zijn tweede van dit jaar. Twee maanden geleden triomfeerde hij in het Mexicaanse Acapulco.

Zijn vorige Masters-titel dateerde echter van mei 2018, toen hij eveneens de sterkste was in Madrid. Later dat jaar won hij ook de ATP Finals, het prestigieuze eindejaarstoernooi met de beste acht spelers van het seizoen.

Berrettini stond voor het eerst in zijn carrière in de finale van een Masters-toernooi. De nummer tien van de wereld won vorige maand wel het toernooi in Belgrado.