Aryna Sabalenka heeft zaterdag in Madrid voor het eerst een WTA-toernooi op gravel gewonnen. De 23-jarige tennisster maakte in een merkwaardige finale een einde aan een zegereeks van Ashleigh Barty. Bij de mannen bereikten Alexander Zverev en Matteo Berrettini de eindstrijd in de Spaanse hoofdstad

Sabalenka rekende in een driesetter die slechts een uur en 39 minuten duurde af met Barty: 6-0, 3-6 en 6-4. Voor de nummer één van de wereld was het de eerste nederlaag op gravel na zestien overwinningen op rij.

De eerste set was binnen 26 minuten afgelopen en Barty won daarin slechts dertien punten. De Australische herpakte zich en nam in de tweede set direct een break voorsprong. Na de winst van de tweede set kwam Barty zelfs met 4-3 voor in het derde bedrijf, maar de laatste drie games gingen toch weer naar Sabalenka. De mondiale nummer zeven maakte het af met twee lovegames.

Voor Sabalenka is het de tiende titel uit haar loopbaan, maar pas haar eerste op gravel. Eind april verloor de Belarussische nog van Barty in de finale van het indoorgraveltoernooi van Stuttgart.

"Ik ben niet echt bang meer voor deze ondergrond", zei de winnares na de finale. "Vroeger was ik te veel bezig met dat gravel niks voor mij is, omdat de rally's te lang zijn. Dit jaar ben ik meer relaxed en speel ik gewoon mijn eigen spel."

Sabalenka, die maandag voor het eerst in de top vijf van de wereldranglijst zal staan, is de opvolger van Kiki Bertens, die het toernooi van Madrid in 2019 wist te winnen. Vorig jaar ging het toernooi niet door in verband met het coronavirus.

Winnares Aryna Sabalenka (links) en verliezend finalist Ashleigh Barty. Winnares Aryna Sabalenka (links) en verliezend finalist Ashleigh Barty. Foto: Pro Shots

Zverev en Berrettini in mannenfinale

Bij de mannen gaat de finale van het Masters-toernooi van Madrid zondag tussen Zverev (ATP-6) en Berrettini (ATP-10).

Zverev rekende zaterdag in zijn halve eindstrijd af met de Oostenrijker Dominic Thiem. De herhaling van de US Open-finale van vorig jaar eindigde in 6-3 en 6-4 voor de Duitser, die vrijdag Rafael Nadal al had uitgeschakeld.

Berrettini versloeg Casper Ruud uit Noorwegen: 6-4 en 6-4. De Italiaan steekt in goede vorm. Hij won twee weken geleden al het toernooi van Belgrado.