Rafael Nadal is vrijdag opnieuw vroegtijdig uitgeschakeld op een graveltoenooi. De Spanjaard was in de kwartfinales van het Masters-toernooi van Madrid niet opgewassen tegen Alexander Zverev, die voor de derde keer op rij van Nadal won.

De 24-jarige Zverev, die in de laatste onderlinge ontmoetingen bij de ATP Finals (2019) en op het hardcourt van Parijs (2020) ook al te sterk was voor Nadal, benutte na bijna twee uur spelen zijn eerste matchpoint: 6-4 en 6-4. De Duitser is de eerste speler sinds Roger Federer (in 2017) die drie keer op rij van Nadal wint.

Nadal plaatste in de openingsset nog wel de eerste break voor een 4-2-voorsprong, maar daarna pakte Zverev vier games op rij. In de tweede set kreeg de 34-jarige Spanjaard geen kans meer op de service van Zverev, die op zijn beurt wel toesloeg in de vijfde game.

Voor een plek in de finale speelt de nummer zes van de wereld tegen Dominic Thiem. Dat is een herhaling van de eindstrijd van 2018, die werd gewonnen door Zverev. Thiem, die in Madrid zijn rentree maakt na een voetblessure, was eerder op de dag met 3-6, 6-3 en 6-4 te sterk voor John Isner.

De andere twee kwartfinales in Madrid (Alexander Bublik-Casper Ruud en Matteo Berrettini-Cristian Garín) staan later op de dag op het programma. Novak Djokovic en Federer ontbreken op het Spaanse gravel.

Rafael Nadal won het toernooi in Madrid vijf keer.

Nadal ook in Monte Carlo geklopt op gravel

Voor Nadal verloopt het gravelseizoen wisselvallig. De nummer twee van de wereld pakte eind april nog wel de titel bij het ATP-toernooi van Barcelona, maar werd een week daarvoor bij het Masters-toernooi van Monte Carlo ook al in de kwartfinales uitgeschakeld.

Nadal hoopt dit jaar voor de veertiende keer Roland Garros op zijn naam te schrijven. De linkshandige tennisser zou dan zijn 21e Grand Slam-titel pakken. Hij deelt het record van meeste Grand Slam-titels nu nog met Roger Federer (20). Roland Garros begint op 24 mei.