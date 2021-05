Rafael Nadal heeft zich donderdag geplaatst voor de kwartfinales van het Masters-toernooi in Madrid. De Spaanse nummer twee van de wereld won in de derde ronde relatief eenvoudig van de Australiër Alexei Popyrin.

Nadal had een uur en twintig minuten nodig om zich in twee sets te ontdoen van Popyrin: 6-3 en 6-3. De mondiale nummer 76 verraste woensdag nog het Italiaanse toptalent Jannik Sinner, maar kon een dag later niet stunten tegen Nadal.

De 'koning van het gravel', die woensdag in zijn eerste partij ook al veel te sterk voor zijn landgenoot Carlos Alcaraz (6-1 en 6-2) was, werd alleen in de eerste set een keer gebroken. Maar hij had Popyrin toen al zelf tot twee keer toe de service afgesnoept.

Nadal neemt het in de kwartfinales op tegen Alexander Zverev of Dan Evans. De Duitser en de Engelsman staan later op donderdag tegenover elkaar.

De 34-jarige Nadal is recordhouder in Madrid met vijf titels. Hij was in 2005, 2010, 2013, 2014 en 2017 de beste. Novak Djokovic schreef de laatste editie (die van 2019) op zijn naam. De Servische nummer één van de wereld meldde zich dit jaar om onduidelijke redenen af. Vorig jaar ging het toernooi niet door vanwege de coronacrisis.

Daniil Medvedev werd eerder op donderdag uitgeschakeld in de derde ronde in Madrid. De Russische nummer twee van de wereld verloor in drie sets van de Chileen Christian Garín: 4-6, 7-6 (2) en 1-6.