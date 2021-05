Rafael Nadal is woensdag uitstekend begonnen aan het Masters-toernooi van Madrid. De nummer twee van de wereld rekende in zijn openingspartij op het Spaanse gravel in twee sets af met zijn landgenoot Carlos Alcaraz.

De 34-jarige Nadal gunde de zestien jaar jongere Alcaraz slechts drie games: 6-1 en 6-2. De Spanjaard besliste de partij na een uur en een kwartier op zijn derde matchpoint.

Dankzij zijn overwinning op Alcaraz staat de als eerste geplaatste Nadal, die in de eerste ronde een bye had, in de achtste finales. Daarin neemt hij het op tegen de Australiër Alexei Popyrin, die de Italiaan Jannik Sinner met 7-6 (5) en 6-2 versloeg.

Nadal jaagt op zijn zesde titel in Madrid. Hij schreef het Masters-toernooi in 2005, 2010, 2013, 2014 en 2017 op zijn naam. De laatste editie werd in 2019 gewonnen door Novak Djokovic, die zich dit jaar om onduidelijke redenen afmeldde voor het toernooi. Vorig jaar ging het toernooi niet door vanwege de coronacrisis.

Anderhalve week geleden veroverde Nadal in Barcelona zijn eerste titel van dit jaar. In de finale was de twintigvoudig Grand Slam-winnaar in een slijtageslag te sterk voor Stéfanos Tsitsipás, die net als Daniil Medvedev, Dominic Thiem en Alexander Zverev ook van de partij is in Madrid.