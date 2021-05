Dominic Thiem heeft dinsdag met succes zijn rentree gemaakt na een voetblessure. De nummer vier van de wereld was in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Madrid te sterk voor de Amerikaan Marcos Giron.

Thiem, die zijn eerste graveltoernooi van het jaar speelde en in de eerste ronde een bye had, was binnen een uur klaar met zijn tegenstander. Het werd 6-3 en 6-1. In de achtste finales treft hij de Australiër Alex de Minaur.

De 27-jarige Thiem stond sinds halverwege maart aan de kant met een voetblessure. Door zijn kwetsuur moest hij een streep door de Masters-toernooien in Miami en Monte Carlo halen.

In Madrid hoopt hij zich te herstellen van een matige start van het tennisseizoen. De Oostenrijker haalde in zowel 2017 als 2018 de finale in de Spaanse hoofdstad. Rafael Nadal en Alexander Zverev waren hem achtereenvolgens de baas in de eindstrijd.

Het toernooi in Madrid is voor Thiem bovendien een belangrijke graadmeter in de aanloop naar Roland Garros, dat eind deze maand begint. Hij haalde in vier van zijn laatste vijf deelnames minimaal de laatste vier, maar pakte de eindzege nog nooit.

Vrijwel de gehele wereldtop is in Madrid aanwezig, al meldde titelverdediger en nummer één van de wereld Novak Djokovic zich vlak voor de start van het toernooi af.