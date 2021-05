Titelverdiger Kiki Bertens is zaterdag in de tweede ronde van het WTA-toernooi van Madrid uitgeschakeld. De mondiale nummer tien verloor met 6-4 en 6-3 van Veronika Kudermetova en gaat flink zakken op de wereldranglijst.

Bertens was het toernooi in Madrid nog goed begonnen, door tegen de vijftienjarige Victoria Jiménez Kasintseva haar eerste overwinning van 2021 te boeken op WTA-niveau. Ze kon dat tegen de Russische nummer 28 van de wereld geen vervolg geven.

Bertens benutte haar kansen niet en verloor de partij die een uur en twintig minuten duurde. Madrid staat nu wel in de boeken als haar beste toernooi van het jaar, nadat ze op de eerste drie toernooien sinds haar comeback van een achillespeesoperatie al in de eerste ronde onderuit ging.

De 29-jarige Bertens was er veel aan gelegen om ver te komen in Madrid, want ze verdedigde de berg rankingpunten die ze in 2019 haalde in de Spaanse hoofdstad. De Nederlandse schreef het prestigieuze graveltoernooi, dat vorig jaar vanwege de coronapandemie werd afgelast, toen op haar naam. Het lijkt erop dat Bertens gaat zakken naar de zeventiende plek.

Tweede confrontatie tussen Bertens en Kudermetova

Bertens speelde één keer eerder tegen de 24-jarige Kudermetova. Vorig jaar won de Westlandse bij het toernooi van Sint-Petersburg in de tweede ronde met 6-1 6-2.

In de tweede ontmoeting zaterdag in Madrid startte Bertens nog wel aardig. In de eerste set wist ze in de derde game de service van Kudermetova te breken, maar hield de voorsprong niet vast. Bertens leverde zowel in de achtste game als in de tiende game haar opslag in.

Ook in de tweede set kon Bertens niet profiteren van een snelle break. Ze moest twee servicebeurten op rij aan Kudermetova laten, waarna die de winst veiligstelde op haar eerste matchpoint.