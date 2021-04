Kiki Bertens heeft donderdag voor het eerst dit jaar een WTA-wedstrijd gewonnen. De Westlandse was in de eerste ronde van het prestigieuze graveltoernooi in Madrid na iets meer dan een uur te sterk voor de pas vijftienjarige Victoria Jiménez Kasintseva: 6-4 en 6-0.

Met Jiménez trof Bertens op papier weliswaar 'slechts' de nummer 901 van de wereld, maar de Andorrese staat bekend als groot talent. Ze won vorig jaar op veertienjarige leeftijd de Australian Open bij de junioren. Tegen Bertens bleek ze met name in de tweede set niet opgewassen, want daarin pakte ze maar zeven punten.

Met haar eerste WTA-zege van dit kalenderjaar doet Bertens weer wat vertrouwen op na een moeizaam begin van 2021. De nummer tien van de wereld, die in oktober 2020 werd geopereerd aan haar achillespees en maanden moest revalideren, werd op de eerste drie toernooien sinds haar rentree direct uitgeschakeld.

Twee weken geleden op de Billie Jean King Cup won Bertens al haar eerste wedstrijd van 2021 door de Chinese Wang Xinyu eenvoudig te verslaan (6-0 en 6-2). De kopvrouw van het Nederlandse tennis kreeg daarna wel weer last van haar achillespees en meldde zich af voor de tweede wedstrijddag in Den Bosch. Ze was ook niet fit genoeg om mee te doen aan het graveltoernooi in Stuttgart.

Bertens is er veel aan gelegen om ver te komen in Madrid, want ze verdedigt de berg rankingpunten die ze in 2019 haalde in de Spaanse hoofdstad. De Nederlandse schreef het prestigieuze graveltoernooi toen op haar naam. Vorig jaar won ze het vanwege de coronacrisis afgelaste Madrid Open op de PlayStation.

In de tweede ronde wacht Bertens een krachtmeting met de Russin Veronika Kudermetova of dier landgenote Elena Vesnina.

Foto: ANP

Bertens weet na wisselvallig begin te overtuigen in tweede set

Bij haar rentree in Madrid speelde Bertens in het begin wisselvallig tegen Jiménez, die niets te verliezen had. De Westlandse brak de piepjonge Andorrese op 2-1, maar kwam daarna zelf met 0-40 achter. Bertens knokte zich terug, maar verloor de game mede doordat ze de rally onterecht stopte omdat ze dacht dat de bal uit was.

Hoewel Bertens op 4-3 opnieuw een break plaatste, slaagde ze er niet in de eerste set binnen te halen. Mede door twee fraaie backhandwinners van Jiménez werd het 5-4, maar door de vijfde break van het eerste bedrijf kwam Bertens toch op een set voorsprong.

Dat leek haar het nodige vertrouwen te geven, want in de tweede set liet Bertens zich van een veel betere kant zien en maakte ze gehakt van Jiménez. Van de eerste veertien punten gingen er twaalf naar Bertens en de enige twee punten van Jiménez kwamen door dubbele fouten van de Nederlandse.

Ook de eerste service van Bertens ging steeds beter lopen en na twintig minuten stond ze al met 5-0 voor. De Westlandse sloot de wedstrijd vervolgens in stijl af door voor de vijfde keer op rij de servicegame van Jiménez te winnen, waardoor ze voor het eerst sinds Roland Garros in 2020 weer eens een wedstrijd op WTA-niveau won.